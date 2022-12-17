Покушение на Зеленского и самая грязная работа: журналисты WSJ о роли "кадыровцев" в войне

За три недели до начала полномасштабного вторжения Путин вызвал Кадырова в Москву для "разработки стратегии".
В начале масштабного вторжения России в Украину президент РФ Владимир Путин отправил распоряжение главе Чечни Рамзану Кадырову оккупировать киевские правительственные кварталы и убить президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на заявления украинской разведки и спецслужб.
По данным разведки, за три недели до вторжения в Украину Путин вызвал Кадырова в Москву для "составления стратегии" и поручил ему захват Киева и убийство президента Украины.
Пока войска тренировались в Беларуси, Кадыров обратился к Зеленскому, написав 14 февраля в своем Telegram, что "время клоунады подошло к концу".
По словам главы СНБО Алексея Данилова, задача убийства Зеленского была желанной для исполнителей — "своеобразный бонус, который они предоставили Кадырову".
Кадыровские войска вошли в Украину 25 февраля, на следующий день после вторжения, тремя колоннами бронетехники, одна из которых была менее чем полностью уничтожена в окрестностях Киева, а две другие так и не дошли до столицы, напомнили журналисты.
В подтверждение журналисты WSJ ссылаются на видео, которое перехватила украинская разведка и которое впоследствии было показано представителям издания.
На нем чеченский военный сообщает о начале миссии своего босса.
"Время ровно 00:00. Мы начинаем движение. Более полутора тысяч человек, лучшие спецподразделения, лучшие бойцы", — сказал офицер на видео.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков традиционно отрицает эти утверждения, он назвал их "абсурдными, бессмысленными и лживыми".
После неудачного блицкрига Кадыров занялся скрытой мобилизацией среди жителей Чечни.
Представители власти в регионе и религиозные деятели в общественных местах ходили по общественным местам и предлагали по 300 тысяч рублей (4 600 долларов) в месяц чеченцам, которые согласятся отправиться на войну. Об этом рассказал один из жителей республики, которому в августе удалось скрыться. По его словам, некоторые его соседи и друзья все же подписали краткосрочные контракты с Минобороны РФ.
Спецслужбы Кадырова вербовали наиболее уязвимых мужчин с долгами, судимостью.
После объявления "частичной мобилизации" Кадыров заявил, что в Чечне сформированы четыре новых батальона. Местные власти проводят репрессии в отношении собственного населения. По данным местных жителей и правозащитных групп, тысячи мужчин заставляют уезжать воевать.
Впоследствии роль чеченских подразделений в Украине изменилась. С конца лета они используются как заградительные отряды.
"Кадыровцы" также производят "зачистку" на оккупированных территориях. Они занимаются поиском шпионов и партизан, ходят от дома к дому, обыскивают жилье, допрашивают и пытают украинцев.
Напомним, СБУ объявила в розыск главу Чечни и "сторонника" Путина Рамзана Кадырова.
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