По мнению эксразведчика, покушения на Зеленского начались еще до того, как он стал президентом.

В России спецслужбы неоднократно реализовывали покушения на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом рассказал бывший руководитель Управления криминальной разведки Валерий Кур.

По его словам, покушения на Зеленского начались еще до того, как он стал президентом. Он говорит, что этот заказ был от Рамзана Кадырова.

"Зеленский с "95 кварталом" посмеялся над ним, как они смеялись над всеми – в этом не было ничего удивительного, ведь они юмористы. И украинские оперативники по спецсвязи выходили на криминалитет и торговались. Слава Богу, что Зеленский не повел себя и не пошел на разборки по "понятиям", – заметил Кур.

По его мнению, толчком к такому решению у российских спецслужб стали заявления Зеленска о том, что он не будет выполнять "Минские соглашения".

"И тогда российские спецслужбы по приказу Путина решили его устранить. Покушение на Шефир было совершено не просто так. На Зеленского было совершено почти столько покушений, сколько на Фиделя Кастро. А его пытались убить очень большое количество раз", — подчеркнул эксразведчик.

Эксрадник разведки считает, что попытки были неудачными, поскольку все вокруг него Пуитна – блеф.

Тем временем студент Киотского университета настолько поражен мужеством украинского президента Владимира Зеленского, что захотел на один день стать похожим на него. Тем самым еще раз выразить поддержку народу Украины.

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