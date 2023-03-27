"Поквартирная зачистка": Путин планировал устроить массовый террор по всей Украине

Массовые могилы мирных жителей, убитых российскими войсками, камеры пыток и непрерывные страдания украинских родителей, чьи дети были похищены, – это свидетельствует о планах Путина.

Российский диктатор Владимир Путин планировал "тотальную зачистку" Украины с помощью "поквартирного террора", чтобы обуздать население страны.

Электронные письма из российской разведывательной службы ФСБ рассказывают о приказах «сверху» вывозить мирных жителей в концлагеря с целью покорения Украины, пишет The Sun.

Электронные письма были переданы источником в ФСБ российскому правозащитнику Владимиру Осечкину, основавшему платформу Gulagu.net, освещающую условия заключения в стране.

Утечка произошла через неделю после того, как Международный уголовный суд предъявил Путину обвинения в военных преступлениях по обвинениям, связанным с вероятной схемой депортации украинских детей в Россию.

Каждый раз, когда силы Путина отступают, появляется все больше доказательств ужаса, который они нанесли украинскому населению.

Массовые могилы мирных жителей, убитых российскими войсками, камеры пыток и непрерывные страдания украинских родителей, чьи дети были похищены, – это свидетельствует о планах Путина.

Когда Путин отдал приказ о вторжении 24 февраля прошлого года, он вполне ожидал, что победа над Украиной будет завершена через три дня с «обезглавлением» правительства в Киеве.

Источник утверждает, что ФСБ с помощью части российской военной разведки должно было провести «тотальную чистку» общества и политиков в Украине.

"И после всего этого мы могли бы поставить любую власть в Киеве", — говорит источник.

ФСБ предусматривала сопротивление среди украинского населения, но идущим «сверху» указаниям было приказано расправляться с ним беспощадно.

В электронных письмах подробно описывается то, какие должны приниматься меры относительно простых украинцев, которые решились противостоять российским оккупантам.

В том числе, в Херсоне планировался «большой террор, который пройдет в несколько этапов».

Первый – свести "массовые протесты к локальным стычкам и нанести серьезные травмы отдельным протестующим".

Как только массовость протестов уменьшится, начнется второй этап "домового террора".

Здесь ФСБ играла первую скрипку, и людей задерживали ночью дома во время комендантского часа и отправляли на русскую территорию в концлагеря.

Предполагалось, что после такой чистки протесты полностью прекратятся.

Эксперт из внешнеполитического аналитического центра Chatham House Кейр Джайлз сказал Sun Online, что документы перекликаются с тем, что мы знаем о планах Путина по Украине.

Он объяснил, что это вписывается в схему российских действий, когда они оккупировали страны Балтии – Латвию, Литву, Эстонию и Польшу в начале второй мировой войны.

"Хорошо известно, что они планировали уничтожить украинское руководство, что они сделали, когда оккупировали такие страны, как Польша и страны Балтии", — сказал Джайлз.

"Должна быть кампания убийства и угнетения. Из того, что мы видели на оккупированных территориях, мы знаем, что ждало остальных Украины. Это очень просто", — заявил эксперт.

Джайлз указывает на подготовку мобильных крематориев, которые следовали за российскими силами в Украину, что еще раз свидетельствует о намерениях России.

"Они не ожидали вести войну, а надеялись быстро войти и взять власть", – сказал он.

Крематории предусматривались для врагов, таким образом, они планировали казнить, убить и уничтожить очень большое количество мирных украинских граждан. Вот для чего были крематории, для этого были мешки для трупов", – уверен Джайлз.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области оккупанты пытают тех, кто не хочет получать российский паспорт.

Кроме того, мы ранее информировали, что в украинской разведке спрогнозировали, что произойдет с РФ после смерти диктатора Владимира Путина.

Читайте также: