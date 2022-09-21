"Поквартирный референдум": оккупанты будут проверять квартиры луганчан, чтобы мобилизовать ухилянцев

На территории оккупированной Луганской области оккупанты готовятся к так называемому референдуму.
Глава Луганщины Сергей Гайдай называет псевдореферендум еще одной возможностью для мобилизации людей в ряды оккупационного войска.
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
По его словам, не все жители радуются "референдуму" – кроме зомбированных людей.
"Выборы без выбора", в частности, будут проходить в формате поквартирно-подворового обхода. Это позволит устроить проверки и найти мужчин, которым удалось скрыться от судьбы "пушечного мяса", — говорит Гайдай.
Он напомнил, что за коллаборацию и участие в референдумах грозит уголовное наказание.
Напомним, 21 сентября, российский Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Диктатор в обращении к народу РФ подчеркнул, что мол против России воюет "коллективный Запад", поэтому такое решение является вынужденным.
Читайте также:
- "Не так страшен черт": эксперт прокомментировал влияние мобилизации в РФ на ход войны
- "Нет могилизации": россиян призвали выходить на акции протеста против мобилизации
- "Надо делать сбор на мусорные пакеты": украинцы отреагировали на обращение Путина в Сети (фото)