"Поквартирный референдум": оккупанты будут проверять квартиры луганчан, чтобы мобилизовать ухилянцев

На территории оккупированной Луганской области оккупанты готовятся к так называемому референдуму.

Глава Луганщины Сергей Гайдай называет псевдореферендум еще одной возможностью для мобилизации людей в ряды оккупационного войска.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По его словам, не все жители радуются "референдуму" – кроме зомбированных людей.

"Выборы без выбора", в частности, будут проходить в формате поквартирно-подворового обхода. Это позволит устроить проверки и найти мужчин, которым удалось скрыться от судьбы "пушечного мяса", — говорит Гайдай.

Он напомнил, что за коллаборацию и участие в референдумах грозит уголовное наказание.

Напомним, 21 сентября, российский Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Диктатор в обращении к народу РФ подчеркнул, что мол против России воюет "коллективный Запад", поэтому такое решение является вынужденным.

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