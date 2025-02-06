Пол года Курской операции: сколько бойцов и единиц техники потеряла РФ

С начала Курской операции прошло 6 месяцев. Общие потери врага составили около 40 тысяч человек, из них более 16 тысяч убиты.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

ВСУ на Курщине

Операция Сил обороны Украины в Курской области Российской Федерации началась 6 августа 2024 года и длится уже полгода. Как отметили в Генштабе, впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России. Цель заключалась в том, чтобы не допустить нового наступления врага в Сумской и Харьковской областях. Операция заставила российских окупантов перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, ослабляя их позиции на других направлениях фронта. Более того, РФ была вынуждена просить помощи у Северной Кореи, которая направила на Курщину 12 тысяч своих военнослужащих.

ВСУ на Курщине

"Общие потери контингента КНДР составили около 4 тысяч человек. Из трех условных северокорейских бригад фактически одна уничтожена, две – потеряли боеспособность. Следовательно, в настоящее время подразделения из КНДР отведены с линии фронта", – пишут в ГШ ВСУ.

Сколько бойцов и единиц техники враг потерял на Курщине

За 6 месяцев активных боевых действий в Курской области общие потери россиян в живой силе составляют около 39 900 человек, из них около 16 100 – убитыми.

ВСУ на Курщине

Утраченная врагом техника (по состоянию на 5 февраля 2025 года):

131 танк,

689 боевых бронированных машин,

386 артиллерийских систем,

12 единиц РСЗО,

12 средств ПВО,

1 самолет,

3 вертолеты,

931 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня,

1164 единицы автомобильной техники,

34 единицы специальной техники.

ВСУ на Курщине

В ходе операции украинские силы взяли в плен 909 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Это позволило вернуть домой сотни украинских защитников, находившихся в российских тюрьмах.

"Курская наступательная операция остается примером внезапных асимметричных и успешных действий Сил обороны Украины, позволяющих нанести значительные потери превосходящему противнику и перехватить инициативу

на поле боя", – завершили в ведомстве.

Ранее речь шла о том, что контроль над Курской областью станет важной частью переговорного процесса.

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