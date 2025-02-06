Полгода с начала Курской операции: главное из обращения Зеленского

Силы обороны Украины начали Курскую операцию ровно 6 месяцев назад, 6 августа 2024 года. Это позволило Украине "вернуть войну домой" — на территорию государства-агрессора.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам в четверг, 6 февраля.

"Сегодня уже полгода Курской операции, наши активные действия на территории России – мы вернули войну домой в Россию, и именно там должны чувствовать, что такое война. И чувствуют", – заметил президент.

Он сообщил, что отметил государственными наградами воинов, участвующих в боевых действиях на Курщине.

"Сегодня наградил участников Курской операции: двое бойцов — Герои Украины. Также вручил "Хрести бойових заслуг", ордена Украины. Я хочу поблагодарить каждого украинского воина, все наши подразделения, которые привлечены на Курщине и показали всему миру, что мы можем даже в условиях ограниченных ресурсов действовать активно, неожиданно и результативно. Российский блеф проявляем как блеф. Защищаем наши города – Сумы и Харьков", – сказал Зеленский.

Он добавил, что Силы обороны в Курской области значительно пополнили обменный фонд военнопленных, что позволит вернуть домой еще больше украинцев из российского плена.

"Есть у нас в плену и солдаты Северной Кореи – сейчас они проходят лечение, были ранены они в боях. Тяжелые ранения. Но они являются доказательством того, что Путин втянул еще одно государство в эту войну – Северную Корею, и учит это государство вести современную войну. Это угроза для всех, для каждой страны в Восточной Азии", – подчеркнул гарант.

Президент также подтвердил получение Украиной первой партии французских истребителей Mirage 2000 и ранее анонсированных истребителей F-16 от Нидерландов.

"Я хочу сегодня поблагодарить Францию, лично президента Макрона за выполнение наших договоренностей. Наши Воздушные силы дополнены теперь "миражами", французскими самолетами, и это еще один этап развития украинской военной авиации. Сможем выполнять больше задач. Также спасибо Нидерландам – есть новые поставки, и это весомо", – отметил Зеленский.

Он также анонсировал подготовку программы поддержки внутренних переселенцев. Этот вопрос обсуждался на встрече с президентом Европейского банка реконструкции и развития, которая находится с визитом в Украине.

"Нужно поддерживать украинских переселенцев — внутренних наших переселенцев, всех, кто был вынужден уехать из дома из-за войны, кто потерял дом. Надо помочь этим людям на новом месте получить нормальные квартиры или дома: именно этот вопрос является наиболее важным для миллионов украинских переселенцев — свой дом. И у наших партнеров точно есть ресурс, чтобы помочь с этим. Также сегодня поставил соответствующие задачи министру финансов Марченко и вице-премьер-министру по восстановлению Кулебе", – сообщил президент.

Владимир Зеленский отметил, что четкая и эффективная программа должна быть подготовлена в течение двух недель.

Напомним, по словам Михала Подоляка, Курская область стала символом провала российских амбиций и разрушила миф о "непобедимой России". Он подчеркнул, что России не удается восстановить контроль над этими территориями, а Украина воспользуется достижениями Курской операции как весомым аргументом на предстоящих переговорах с Россией.

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