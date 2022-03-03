Пол города без света: в Сумах оккупанты повредили ТЭЦ и электрическую подстанцию

Пол города без света: в Сумах оккупанты повредили ТЭЦ и электрическую подстанцию

Начался пожар возле 40-й подстанции.

В Сумах из-за обстрелов оккупантов повреждены ТЭЦ и электрическая подстанция. В большей части города нет электроэнергии.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

Загорелся пожар возле 40-й подстанции. Там работает ГСЧС. По информации главы военной администрации Дмитрия Живицкого, в Ахтырке пока нет отопления и электроэнергии. В результате авиабомбардировки там разрушены ТЭЦ и ЖД вокзал.

Также были обстрелы Недригайлова, Боромли, Бездрика, Лебедина.