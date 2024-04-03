"Полмиллиона нам не нужно": громкое заявление Зеленского о мобилизации в Украине

Президент не озвучил, какое количество граждан все же нужно будет приобщить к службе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов сказать, сколько людей будет мобилизовано в Украине, однако "полмиллиона нам не нужно".

Об этом он сообщил на пресс-конференции с президентом Финляндии в Киеве, сообщает “Интерфакс-Украина”.

"Что касается отдельного количества людей, которые будут мобилизованы, не могу сказать... Полмиллиона нам не нужно", — сказал Зеленский.

Президент поблагодарил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за проведенный аудит в армии, заявив, что "это важно, что он нашел силы внутри Вооруженных сил Украины, и соответствующее количество тех, кто не был на фронте, будут на фронте".

Напомним, Россия на 1 июня готовит дополнительную мобилизацию 300 тысяч своих военнослужащих.

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