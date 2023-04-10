Пол Минобороны могло попасть в плен: Резников рассказал о бункере министерства в Гостомеле

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что если бы в начале полномасштабной войны России против Украины действовал по определенному протоколу безопасности, то, вероятно, попал бы в плен.

Об этом Резников рассказал в комментарии "Украинской правде".

По словам министра, защищенный командный пункт Минобороны, куда он должен был ехать со своей командой, был в Гостомеле, куда враг, как потом стало очевидным, направил мощный удар в виде массированной высадки десанта.

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"ЗКП, который был закреплен за моим персоналом, находился, будете смеяться, в Гостомеле, в защищенном месте, которое первым же попало в засаду. Теоретически, если бы мы туда переместились хотя бы за день-два, то у меня половина министерства была бы там. Почти в плену", — сказал он.

Резников заявил, что они решили "распылиться по разным зданиям, принадлежащим Министерству обороны".

"Слава Богу, их хватает в Киеве. Финансистов я вообще скомандовал вывезти за пределы Киева, чтобы они были в более-менее безопасном месте и могли работать", — сказал он.

Напомним, Резников также рассказал, что происходило в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в первые дни вторжения России.

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