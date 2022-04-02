Пол тысячи "груза 300" без единого выстрела: российские оккупанты отравились суррогатным алкоголем

Военное командование РФ списывает эти случаи на так называемые "не боевые потери".
Российские военные попадают в больницы, не получая боевых ранений в войне. Почти пол тысячи оккупантов, воевавших против Украины, отравились суррогатным алкоголем.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерство обороны Украины.
"Около 500 военнослужащих 3 мотострелковой дивизии РФ находятся в больницах в результате тяжелого отравления алкоголем неизвестного происхождения. Российское командование списывает эти случаи на так называемые "не боевые потери", — говорится в сообщении ГУР.
Напомним, на Харьковщине жители "угостили" оккупантов отравленными пирожками, в результате двое погибли сразу, еще 28 попали в реанимацию.
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