Пол тысячи "груза 300" без единого выстрела: российские оккупанты отравились суррогатным алкоголем

Военное командование РФ списывает эти случаи на так называемые "не боевые потери".

Российские военные попадают в больницы, не получая боевых ранений в войне. Почти пол тысячи оккупантов, воевавших против Украины, отравились суррогатным алкоголем.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерство обороны Украины.

"Около 500 военнослужащих 3 мотострелковой дивизии РФ находятся в больницах в результате тяжелого отравления алкоголем неизвестного происхождения. Российское командование списывает эти случаи на так называемые "не боевые потери", — говорится в сообщении ГУР.

Напомним, на Харьковщине жители "угостили" оккупантов отравленными пирожками, в результате двое погибли сразу, еще 28 попали в реанимацию.

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