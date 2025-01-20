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Пол-Украины красная: где звучит воздушная тревога и что угрожает

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Пол-Украины красная: где звучит воздушная тревога и что угрожает

Украинцев призвали не игнорировать воздушные тревоги / Фото: ТСН.ua

Известно о движении вражеских БпЛА в нескольких регионах Украины.

Нескольким областям Украины угрожают беспилотники из РФ.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Так, движение ударных БпЛА зафиксировано на границе Днепропетровщины и Полтавщины. Они держат юго-западный курс.

Также известно о движении БпЛА с Сумщины курсом на Полтавщину.

  • БпЛА с Сумщины курсом на Черниговщину;
  • БпЛА на границе Днепропетровщины и Кировоградщины, курс юго-западный.
  • БпЛА на границе Днепропетровщины и Николаевщины, курс юго-западный.
  • БпЛА в южной части Днепропетровщины, курс западный.
  • БпЛА в восточной части Харьковщины, курс западный.

Напомним, в ночь на 20 января враг снова атаковал Украину ударными дронами. Под угрозой оказались Белая Церковь, Киевщина и другие регионы и города Украины.

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