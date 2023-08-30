Пол Украины охватила воздушная тревога: угроза удара "баллистикой"

Не пренебрегайте тревогой, пройдите до укрытий.

По состоянию на 12:40 30 августа в ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения.

Об этом свидетельствует интерактивная карта тревог.

По данным карты, тревога охватила восточные, южные и частично северные и центральные регионы.

В Воздушных силах призывали прислушиваться к тревоге и пройти к укрытиям.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении, опубликованном в 12:35.

Карта воздушной тревоги 30 августа 2023

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