Пол Украины охватила воздушная тревога: угроза удара "баллистикой"

Не пренебрегайте тревогой, пройдите до укрытий.
По состоянию на 12:40 30 августа в ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения.
Об этом свидетельствует интерактивная карта тревог.
По данным карты, тревога охватила восточные, южные и частично северные и центральные регионы.
В Воздушных силах призывали прислушиваться к тревоге и пройти к укрытиям.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении, опубликованном в 12:35.
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