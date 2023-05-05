Поле усеяно трупами: Пригожин показал тела убитых наемников ППК "Вагнера", чтобы заставить Кремль предоставить боеприпасы

В ночь на 5 мая лидер ПВК "Вагнера" Евгений Пригожин опубликовал видео убитых наемников и выступил с эмоциональным видео.

На видео на фоне поля с залитыми кровью трупами Пригожин не подбирает слова, употребляет нецензурную лексику и ругает высшее руководство России.

Соответствующее видео обнародовала его пресс-служба в социальных сетях.

«Это чьи-то, бл***, родители, чьи-то сыновья. И те мра**, которые не дают боеприпасы, с***, будут в аду жрать их потроха, п****. У нас не хватает 70% боеприпасов. Шойгу, Герасимов где, бл***, боеприпасы? Посмотрите на них, с***!

На поле, по его словам, лежат добровольцы, погибшие только за сегодняшний день.

Именно нехваткой боеприпасов, которые ему не выдает армия, Пригожин месяц объясняет отсутствие успехов его боевиков близ Бахмута.

«Вы сидите, твари, в дорогих клубах. Ваши дети стираются от жизни, снимают ролики на YouTybe. Вы думаете о том, что вы хозяева этой жизни и о том, что вы вправе распоряжаться их жизнями. Думаете о том, что если у вас есть склады от снарядов, вы имеете на это право. Есть элементарные подсчеты – если вы даете норму боеприпасов, их (погибших – ред.) в пять раз меньше. Они пришли сюда добровольцами и умирают, чтобы вы жевали в своих кабинетах с красным деревом. Учтите это», – заявил он.

Ранее главарь ППК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ уже началось. Также Пригожин запугивает командование РФ вывести своих "вагнеровцев" из Бахмута.

Напомним, что россиянам велели захватить Бахмут до 9 мая. Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил, удастся ли им это сделать.

Враг бросил на Бахмут дополнительный десант и артиллерию - но Пригожин ноет