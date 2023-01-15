"Полесский котел": в Ровенской ОВА рассказали о подготовке к возможному вторжению

В Ровенской ОВА объяснили, готова ли область к возможному нападению врага со стороны Беларуси.

Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль подчеркнул, что север области превратится в "кровавые" болота, если Россия откроет еще один фронт со стороны Беларуси.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так, по его словам, на севере области активно строят инженерные и фортификационные сооружения и противотанковые рвы.

"Все 229 общих километров с Республикой Беларусь укрепляются настолько, чтобы российские войска не смогли пройти вглубь нашего региона. Если власти Беларуси разрешат им начать наступление", — отметил он.

Виталий Коваль также отметил, что местные жители каждый день, как добровольцы, приходят копать рвы против танков, помогают производить соответствующие ограждения и фортификационные сооружения.

"Считайте – это еще одна армия. Люди готовы защищать свою территорию. Исторически север Ровенщины – это край партизанской славы. Здесь всегда было сильное движение сопротивления. Их не смогла склонить ни фашистская Германия, ни все запрещающая и контролирующая советская власть. Здесь живут люди, которые никому не позволят прийти в их дома, обидеть их детей, жен и матерей", — отметил он.

К охране границы также вовлечены Вооруженные силы Украины, территориальная оборона, пограничные войска, добровольческие формирования, ежедневно проходящие боевые согласия, оттачивающие навыки стрельбы, тактику и стратегию войны в условиях их территорий.

Кроме того, добавил он, в регионе заминирован весь пограничный периметр.

"К тому же север Ровенской области — это сплошные леса и болота. Только безумец решится полезть в этот, как мы называем, Полесский котел. Север Ровенщины превратится в кровавые болота, если Россия откроет еще один фронт со стороны Беларуси", — резюмировал глава ОВА .

Угроза повторного наступления со стороны Беларуси

В последние недели в Беларуси фиксируют активное прибытие российских военных и техники.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный накануне сообщил, что Россия накапливает ресурсы и мобилизованные, чтобы осуществить повторное наступление на Украину. Под угрозой снова может оказаться Киев.

Глава разведки Украины Кирилл Буданов считает, что самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко боится непосредственно вступать в войну против Украины и не допустит этого.

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что Беларусь пока не представляет непосредственной угрозы для Украины, в то же время Силы обороны постепенно увеличивают свои оборонные способности на границе.

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