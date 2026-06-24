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«Полеты теряют экономический смысл»: российская авиакомпания ноет о критической ситуации с топливом
В компании заявляют, что из-за дефицита и резкого удорожания выполнение запланированных рейсов теряет экономический смысл.
Российская авиакомпания "Азимут" заявила о критической ситуации на рынке авиатоплива в РФ и попросила обратиться в Минэнерго России для стабилизации ситуации.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на обращение перевозчика в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
По данным авиакомпании, в начале июня основной поставщик авиатоплива сообщил о необходимости сократить потребление примерно на треть от заявленных объемов уже со второй декады месяца.
Причиной назвали форс-мажорные ситуации на нефтеперерабатывающих заводах и, как следствие, сокращение объемов авиатоплива на рынке. В "Азимуте" утверждают, что альтернативные поставщики также не имеют достаточных ресурсов.
Одновременно с дефицитом горючего в российских аэропортах резко выросли цены. По данным перевозчика, с начала июня среднее подорожание авиатоплива превысило 17%.
В отдельных случаях рост был значительно больше. В частности, в Махачкале стоимость керосина, по данным авиакомпании, выросла на 64% и достигла 157 тыс. рублей за тонну без НДС.
В компании также обратили внимание, что на мировом рынке цена авиатоплива, напротив, снижается уже третий месяц подряд.
В "Азимуте" предупредили, что в таких условиях выполнение запланированной программы полетов "теряет весь экономический смысл". По словам перевозчика, это касается не только международных направлений, а еще в большей степени внутренних рейсов.
Поэтому авиакомпания попросила Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта обратиться в Минэнерго РФ с просьбой принять меры для стабилизации стоимости нефтепродуктов для авиакомпаний.
Топливный кризис в России: последние новости
Российский топливный рынок в последнее время сталкивается с растущими проблемами. На фоне сокращения производства бензина, уменьшения экспорта нефтепродуктов и дефицита горючего из-за ударов Украины, власти РФ ищут дополнительные способы стабилизировать ситуацию.
По данным источников Reuters в отрасли, на прошлой неделе производство бензина в России упало примерно на четверть по сравнению со среднесуточным уровнем июня прошлого года.
Из-за нехватки горючего и дальнейшего роста цен российские власти рассматривают различные механизмы поддержки внутреннего рынка. Среди вариантов – субсидии на импортное горючее, которые должны помочь сдержать подорожание.
По данным рыночных источников и LSEG, в первой половине июня морской экспорт российских нефтепродуктов сократился примерно на 15% по сравнению с аналогичным периодом мая.
Ранее украинские беспилотники дважды атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод. После попадания на предприятии вспыхнул масштабный пожар, а его работу фактически остановили. Удары повредили ключевые установки и резервуары с горючим, что могло повлиять на переработку и поставку топлива.
На этом фоне в ряде регионов РФ обострился топливный кризис. В частности, в Москве и Подмосковье сообщали о дефиците бензина, больших очередях на АЗС и резком росте цен. По сообщениям россиян, на отдельных заправках оставался только дизель, а продажа бензина ограничивали – в том числе до 30 литров на бак. Также иногда запрещали наливать горючее в канистры.