«Полеты теряют экономический смысл»: российская авиакомпания ноет о критической ситуации с топливом

Российский самолет (иллюстративное фото)

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Российская авиакомпания "Азимут" заявила о критической ситуации на рынке авиатоплива в РФ и попросила обратиться в Минэнерго России для стабилизации ситуации.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на обращение перевозчика в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.

По данным авиакомпании, в начале июня основной поставщик авиатоплива сообщил о необходимости сократить потребление примерно на треть от заявленных объемов уже со второй декады месяца.

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Причиной назвали форс-мажорные ситуации на нефтеперерабатывающих заводах и, как следствие, сокращение объемов авиатоплива на рынке. В "Азимуте" утверждают, что альтернативные поставщики также не имеют достаточных ресурсов.

Одновременно с дефицитом горючего в российских аэропортах резко выросли цены. По данным перевозчика, с начала июня среднее подорожание авиатоплива превысило 17%.

В отдельных случаях рост был значительно больше. В частности, в Махачкале стоимость керосина, по данным авиакомпании, выросла на 64% и достигла 157 тыс. рублей за тонну без НДС.

В компании также обратили внимание, что на мировом рынке цена авиатоплива, напротив, снижается уже третий месяц подряд.

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В "Азимуте" предупредили, что в таких условиях выполнение запланированной программы полетов "теряет весь экономический смысл". По словам перевозчика, это касается не только международных направлений, а еще в большей степени внутренних рейсов.

Поэтому авиакомпания попросила Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта обратиться в Минэнерго РФ с просьбой принять меры для стабилизации стоимости нефтепродуктов для авиакомпаний.

Топливный кризис в России: последние новости

Российский топливный рынок в последнее время сталкивается с растущими проблемами. На фоне сокращения производства бензина, уменьшения экспорта нефтепродуктов и дефицита горючего из-за ударов Украины, власти РФ ищут дополнительные способы стабилизировать ситуацию.

По данным источников Reuters в отрасли, на прошлой неделе производство бензина в России упало примерно на четверть по сравнению со среднесуточным уровнем июня прошлого года.

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Из-за нехватки горючего и дальнейшего роста цен российские власти рассматривают различные механизмы поддержки внутреннего рынка. Среди вариантов – субсидии на импортное горючее, которые должны помочь сдержать подорожание.

По данным рыночных источников и LSEG, в первой половине июня морской экспорт российских нефтепродуктов сократился примерно на 15% по сравнению с аналогичным периодом мая.

Ранее украинские беспилотники дважды атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод. После попадания на предприятии вспыхнул масштабный пожар, а его работу фактически остановили. Удары повредили ключевые установки и резервуары с горючим, что могло повлиять на переработку и поставку топлива.

На этом фоне в ряде регионов РФ обострился топливный кризис. В частности, в Москве и Подмосковье сообщали о дефиците бензина, больших очередях на АЗС и резком росте цен. По сообщениям россиян, на отдельных заправках оставался только дизель, а продажа бензина ограничивали – в том числе до 30 литров на бак. Также иногда запрещали наливать горючее в канистры.

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