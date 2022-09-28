Полгода "апокалипсиса" не будет: как мобилизация изменила планы Путина по ядерному удару

После объявления в России мобилизации Путин надеется в ближайшее время остановить наступление ВСУ на Востоке и Юге Украины и добиться определенных успехов на фронте. Потому применять ядерное оружие пока не будет.

Такое мнение высказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай в комментарии "24 канала".

По его словам, в ближайшие полгода исключен любой ядерный удар по территории Украины.

"Они пошли по пути мобилизации. Это сотни тысяч рекрутированных, отправленных в воинские части, на фронт, на полигоны и тренировочные центры. Это еще две такие армии, которые на нас напали. Это очень серьезно увеличит количество атакующих нас оккупантов", — пояснил эксперт.

Солонтай обратил внимание, что, несмотря на наступательную операцию ВСУ на границе Донецкой и Харьковской областей, вокруг Бахмута россияне в свою очередь тоже продолжают наступать, пытаясь захватить город и превращая его в руину.

"Угроз будет еще много. Пока они будут угрожать в легком варианте, отправляя его в мировую повестку дня. Но в ближайшие полгода не будет ядерного удара. Они сделали ставку на то, чтобы убивать одного украинца, теряя 10 своих солдат", — говорит Солонтай. .

Он объяснил, что для РФ потеря полмиллиона человек не составит проблемы, тогда как для Украины потерять несколько десятков тысяч солдат – "это боль и трагедия".

Ранее американский генерал Уэсли Кларк рассказал, зачем Путин угрожает ядерным оружием.

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