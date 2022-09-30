Полгода дочь пыталась вывезти из оккупированного Мариуполя маму: помогал даже премьер

84-летнюю маму дочь больше месяца искала и среди мертвых, и среди живых, а когда нашла — то понадобилось полгода, чтобы вернуть маму с оккупированной территории, говорится в ТСН.

В Мариуполе на проспекте Металлургов, 117 на 8 этаже, жила Жанна Милащенко, 84-летняя известная на весь город преподавательница немецкого языка и украинского языкознания Приазовского технического университета. Пока это было возможно, она вела дневник. Как и все жители Мариуполя с полномасштабным вторжением Жанна Николаевна становится заложницей российских войск, методически уничтожавших город. "Просыпаемся от того, что дом трясет, трясет, трясет", — рассказывает женщина.

28 февраля по всему городу исчезает связь и Жанна Николаевна уже не может позвонить дочери в Киев. С этого дня начинается борьба за выживание. 84-летняя женщина собирает снег, топит его, чтобы иметь воду, каждый выход на улицы это риск и 10 марта в подъезде, когда она поднималась на свой 8 этаж, ракета попала между вторым и четвертым этажами.

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"Я упала, меня так ударило по голове и я думаю, ну вот и все. Кровь из меня течет, набежало по ноге полное взятие", – вспоминает женщина.

Разбитыми ступенями она доползает в квартиру, перевязывает раны и ложится в ванную, а через 3 дня до нее добирается соседка и зовет в подвал. Раненая и обессиленная женщина покидает свой дом. "Котик вылез мой, поцеловала бедного, я выходила последней из подъезда", – в слезах рассказывает Жанна Николаевна.

При выходе из подъезда начинается массированный обстрел. Жанна Николаевна получает контузию и теряет сознание. Все это время, в 700 километрах от Мариуполя в Киеве, ее дочь Оксана Милащенко не спит. "Я не прекращала поиски ни в день, ни ночью", — говорит женщина.

Домовые чаты, обзвон знакомых в Мариуполе, правительственные горячие линии, связи с волонтерами и терробороной — и никаких новостей. 18 марта становится известно, что в многоэтажке по проспекту Металлургов 117 было 11 прямых попаданий. Но дочь чувствует, что мама жива, хотя продолжает поиск и среди мертвых, и среди живых. И только спустя месяц получает первую зацепку. "Звонок соседки 30 марта. Мама в подвале соседнего дома и она жива", — говорит дочь.

После полной оккупации Мариуполя в подвалы заходят русские военные и вывозят людей в лагеря приморских селений. Жанна Николаевна попадает в больницу Мангуша из-за кровотечения, но ее не лечат, считают безумной. А Оксана находит знакомую фамилию в списках этой больницы и волонтеров, которые едут посмотреть на женщину, которая говорит по-украински и грезит на немецком — Оксана чувствует, что это может быть ее мама. "Лежала в коридоры женщина, плохо одетая, грязная, мы к ней подошли, Оксана – это ваша мама. Они боялись мне сказать, в каком она состоянии", – рассказывает дочь.

Оксана просит волонтеров забрать маму в Донецк. Это город, в котором она жила до 2014 года. И вот, чтобы увидеть маму, она проделывает долгий и опасный путь в "ДНР".

"Это была мама, но другой человек. Она не ходила, она не говорила. Она мне сказала единственное, оставь меня в покое, дайте мне спокойно умереть", — вспоминает женщина.

Мама, которая всю жизнь была элегантной, ухоженной, начитанной женщиной, превратилась, как говорит сама Жанна Николаевна, в бревно. В Донецке Оксана учила ее заново ходить, есть и читать. Как только Жанна Николаевна стала на ноги – попросила ее вывезти на свободную Украину.

Но безумному желанию вернуться в Украину мешает отсутствие документов. Все что осталось от прошлой жизни — поломанные телефоны, остановившиеся часы и ключи, которые больше ничего и никогда не откроют. Мама и дочь прошли в донецкую фильтрацию и единственный путь вернуться – пролегал через Россию, где их задерживают. "Сказали, что вам нужно получить документы для временного существования в РФ и уехать вы уже не сможете, потому что вы беженцы", – рассказывает Оксана.

На территории России делают все, чтобы украинцы с оккупированных территорий не могли вернуться в Украину. Оксану допрашивают, снимают биометрические данные, фотографируют и направляют с едва ходящей мамой в лагерь для беженцев. Оксана принимает решение убегать. Друзья из Крыма помогают с деньгами на транспорт, и они из российского лагеря бегут на оккупированный полуостров. Оксана понимает, что вернуть маму она может только если сама будет в Украине.

Фотографию мамы с плакатом в руках — "я гражданка Украины" — Оксана выложила в соцсеть, когда уже вернулась домой. Шаг отчаяния сработал, ведь это фото набирает тысячи перепостов и попадается на глаза украинских чиновников.

"Мне вечером это фото сбросил премьер-министр Денис Анатольевич", — рассказывает министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

С этого момента начинается крымская часть спецоперации по возвращению домой. На оккупированной территории Жанне Николаевне помогают наши волонтеры получить справку об идентификации иностранной гражданки. Ирина Верещук призывает не опасаться российских документов, если речь идет о спасении. "Это и случай, когда я наоборот говорю, что возьмите даже тот российский паспорт, только для того, чтобы уехать и себя спасти, это не будет нарушения", — убеждает она.

Волонтеры вывозят Жанну Николаевну в Минск, где ее ждет наш консул с удостоверением для возвращения в Украину.

Так путь протяженностью в 6 тысяч километров и протяженностью в полгода закончился встречей мамы и дочери в свободной Украине. "Спасение моей мамы на 50% — это Божье чудо, а на 50% — это кропотливая, тяжелая работа этих людей. И может и моя удача немножечко", — говорит Оксана.

Этот счастливый финал стал реальностью благодаря безграничной любви дочери к маме. И благодаря несокрушимости 84-летней украинки к своему государству. "Слава Богу, я в Украине! Слава Богу, я дома", – говорит Жанна Николаевна.

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