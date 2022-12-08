Полгода на линии огня: как живет Бахмут под постоянными атаками оккупантов (фото и видео)

Бахмут Донецкой области стал самой горячей точкой войны России против Украины. Бахмутское направление остается единственным, где оккупанты пытаются вести наступательные действия.

Армия России начала массированно обстреливать Бахмут еще в мае. После того, как оккупанты в начале лета захватили Лисичанск и Северодонецк, Бахмут стал для них главным направлением наступления при попытках продвижения на Славянск и Краматорск.

С тех пор кремлевская пропаганда неоднократно заявляла, что военные РФ уже якобы вошли в город, но ВСУ продолжают стойко держать оборону. Российская регулярная армия и наемники ЧВК "Вагнер" несут большие потери. Кадры обороны Бахмута в Сети сравнивают с фотографиями времен Первой мировой войны.

На сегодняшний день оккупанты обстреливают город днем и ночью.

До полномасштабной войны в Бахмуте проживали около 70 тысяч человек, но сегодня гражданских осталось мало – месяц назад их количество оценивалось в 10 тысяч. Люди прячутся от обстрелов в подвалах и убежищах. Они вынуждены жить без света, отопления, воды, газа, связи. Самое необходимое в Бахмут привозят волонтеры. Местные остались без средств к существованию и выживают благодаря гуманитарке.

Город сильно разрушен обстрелами, на улицах сожженная техника и транспортные средства.

Что говорят военные о ситуации в Бахмуте

Оккупанты под Бахмутом ищут слабые места в обороне Вооруженных сил Украины, но тщетно. Об этом в эфире общенационального телемарафона на Youtube-канале ТСН рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Враг продолжает пытаться захватить наши позиции на таких направлениях, как Бахмутское и Авдеевское. Он использует при этом все виды артиллерии, которая у него есть, как ствольная, так и реактивные системы залпового огня, использует авиацию и пытается сделать все, чтобы прорвать нашу оборону, выйти на оперативное пространство", — рассказал Череватый.

По его словам, на Бахмутском направлении очень много используется ЧВК "Вагнер", в том числе осужденные, отбывавшие наказание.

"Они ищут слабые места в нашей обороне, пытаются прорвать ее. Если бы они смогли так прорвать оборону, чтобы обойти город, для них это был бы хороший вариант. Наше командование постоянно наблюдает за их действиями. Мы знаем их замыслы, мы знаем их возможности, силы и средства", — отметил Череватый.

Как обїяснил представитель ВСУ, для россиян важно прорвать оборону, "чтобы оккупировать Донецкую область и показать своему обывателю, что якобы "освободили" Донбасс".

Военный медик Сергей Андрощук, позывной "Данте", рассказал, что в Бахмуте оккупанты понесут колоссальные потери и даже не пытаются спасти своих же раненых солдат. "Данте" говорит, что так оккупантам легче врать, почему на самом деле им пришлось отступать.

"Каждый неудачный их штурм означает, что у них большинство штурмовавших полегли от пуль наших защитников. И, как показывает практика, они не пытаются особо спасать своих солдат. В большинстве случаев они их бросают прямо на поле боя и отступают на позиции. Им проще этих раненых покинуть, рассказать разные мифы, а не то, что шло 100 человек, а, условно, 10 человек в окопе покрошило половину этой сотни", — объясняет военный медик.

Три причины, почему оккупанты продолжают штурм

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире телемарафона на Youtube-канале ТСН рассказал, почему оккупанты продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении, несмотря на серьезные потери.

Эксперт объяснил важность Бахмута для россиян тремя моментами:

" Первый - чисто политический . Напомним, что эта война началась с того, что россияне признали эти так называемые недореспублики, и им нужно двигаться вперед, выходить на административные линии области.

. Напомним, что эта война началась с того, что россияне признали эти так называемые недореспублики, и им нужно двигаться вперед, выходить на административные линии области. Второй момент — россияне потерпели два стратегических очень серьезных поражения в этой войне . Я имею в виду блестящую Харьковскую операцию и не менее блестящую Херсонскую. Им нужно показывать хоть какую-то динамику успеха, потому что чем дальше, тем для них будет хуже и хуже.

. Я имею в виду блестящую Харьковскую операцию и не менее блестящую Херсонскую. Им нужно показывать хоть какую-то динамику успеха, потому что чем дальше, тем для них будет хуже и хуже. И есть сугубо военный логистический момент. К этой минуте война остается на 95% войной артиллерии, а 7-тонными грузовиками снарядов до передовой не навозишься. Там есть рабочий железнодорожный узел Дебальцево. От Бахмута до Дебальцево всего 40 км. Такая установка, как HIMARS, работает высокоточными боеприпасами до 84 км. Следовательно, этот узел находится под очень серьезной угрозой. Им банально нужно отодвинуть наши артиллерийские позиции. Пока, на мой взгляд, не успешно".

Вместе с тем, Черник охарактеризовал бои за Бахмут как "жесточайшую мясорубку, которая была с начала войны".

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