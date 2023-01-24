Полгода в ЧВК "Вагнер" вместо 23 лет тюрьмы: зек после убийств украинцев отправился на отдых в Турцию

Предприниматель из Петербурга организовал убийство своего бизнес-партнера, его жены и двух детей. В них стреляли из автомата, а после добили топором.

В России на свободу вышел бывший зэк, завербованный ЧВК "Вагнер", который должен был провести в тюрьме 23 года за организацию убийства семьи из четырёх человек.

Об этом пишет издание 47News.

В 2018 году предприниматель Александр Тютин был задержан за подготовку убийства собственной племянницы из-за наследственного спора. Однако бизнесмен вышел не на наемного убийцу, а на сотрудников полиции, которые инсценировали смерть родственницы.

Также выяснилось, что Тютин организовал другое убийство, которое произошло в 2005 году. Тогда были убиты бизнес-партнер Тютина Зейналов, его жена, 11-летний сын и 15-летняя дочь. В них стреляли из автомата, а после добили топором. За эти преступления мужчину посадили на 23 года.

Фото: 47news

По данным российского издания "Форпост", 66-летнего заключенного завербовали в июле 2022 года. Так называемый "контракт" с ЧВК действует полгода, поэтому в декабре Тютин уже был в Петербурге. Таким образом зек сократил свой срок на 19 лет. По информации СМИ, до ареста у него было агентство недвижимости, квартиры и BMW Х6.

В середине января Тютин вылетел из России в турецкую Анталью на отдых.

"Вагнеровцы" возвращаются домой и наводят ужас на россиян

По информации российских правозащитников, из 50 тысяч российских зеков, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, на фронте остались только 10 тысяч человек. Все остальные – либо убиты, либо раненные, либо пропали без вести, либо дезертировали, либо сдались в плен.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ВСУ ликвидировали 77% зэков-"вагнеровцев".

Но даже то небольшое количество "вагнеровцев, которым удается выжить в Украине, после возвращения домой, наводит ужас на россиян.

Ранее владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что отпустил на свободу группу воевших в Украине зеков. Среди них есть рецидивисты и убийцы, которые должны были провести в тюрьме от 10 до 17 лет.

Например, в начале декабря 2022 года в Ростовской области бывший зек, дезертировавший из ЧВК, открыл огонь по полицейским.

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