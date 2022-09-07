Полгода войны в Украине показывают в двухчасовой ленте на Венецианском кинофестивале

В эти минуты в рамках одного из главных событий в мире киноиндустрии проходит премьера ленты «Свобода в огне».

Фильм рассказывает о вторжении россиян и трагических событиях в Украине в течение последних шести месяцев, говорится в ТСН.

Одна из героинь Анна Зайцева, с крохотным сыном скрывавшаяся в «Азовстале». "Я понимаю, что будут очень сильные эмоции, потому что я снова побываю в Азовстале", — говорит Анна.

В бункере мариупольской «Азовстали» они с сыном провели треть его жизни. Кадры с карты памяти, которую ей удалось скрыть во время фильтрации, стали частью ленты. Теперь она прошлась по красному тротуару. Но говорит, променяла бы всю звездность на одни объятия с мужем — его до сих пор держат в Оленовке — за два месяца ни одного известия. «Плен – он не имеет отпуска. Наши ребята они страдали все лето, и сейчас тоже страдают. Наша задача, чтобы весь мир это услышал, весь мир увидел и помог нам освободить наших героев», — говорит она.

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Военкор ТСН Наталья Нагорная еще одна героиня фильма. «Мы ехали сюда почти три дня. Когда ты едешь за границу – ты понимаешь, насколько Украина оторвана от мира, а мир оторван от Украины. Здесь много туристов, счастливые люди», – говорит Наталья.

О «Свободе в огне» Наталья говорит коротко – это будет честный фильм. «Не надо нас жалеть, мы не приехали сюда просить подаяние. Мы хотим, чтобы мир понимал, что Украина борется с тем, чтобы этот мир продолжал существовать. Они будут смотреть кино, а мы вернемся и будем смотреть это каждый день дальше. Пока все это сами не закончим. Я хочу, чтобы когда люди будут смотреть этот фильм, чтобы они не просто расплакались, чтобы они еще усмехнулись и подумали, блин, какие они крутые. А они – это мы», — добавляет она.

Девушки надели желто-синие платья на красную дорожку и развернули украинский флаг, переданный бойцами с Николаевского фронта.

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