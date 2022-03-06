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Полицейские Днепропетровской области эвакуировали из Харькова 180 человек

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Полицейские Днепропетровской области эвакуировали из Харькова 180 человек

Жителей Харькова доставили в безопасное место.

Правоохранители Днепропетровской области помогли эвакуировать из Харькова 180 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Так, полицейские вместе с волонтерами на 14 автомобилях вывезли из Харькова людей, находящихся несколько дней под обстрелом российских оккупантов.

Жителей Харькова доставили в безопасное место.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Как начиналась война России против Украины:

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