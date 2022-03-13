Полицейский и военный ВСУ на Харьковщине уничтожили три танка оккупантов

Полицейский и военный ВСУ на Харьковщине уничтожили три танка оккупантов

Мужчины получили осколочные ранения, однако их жизни ничего не угрожает.

В Харьковской области полицейский и военный ВСУ уничтожили три вражеских танка. Мужчины получили ранения, сейчас им помогают медики.

Об этом сообщает Нацполиция Украины.

"Утром 7 марта капитан полиции Сергей Ф. — инспектор сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №3 Харьковского РУП №3 ГУНП в Харьковской области вместе с военными Вооруженных сил Украины заступили на охрану публичного порядка. Уже через полтора часа вблизи села Карасовка защитники заметили колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны поселка Казачья Лопань. С применением противотанкового ракетного комплекса Javelin силовики уничтожили три танка захватчиков", — говорится в сообщении.

Во время боя военнослужащий ВСУ получил ранение. Сергей Филоненко сразу же бросился к раненому, чтобы унести его с поля боя, и также получил осколочное ранение. Мужчин госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.

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