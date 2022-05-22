Полицейский из Бородянки в мгновение ока потерял шестерых ближайших людей, когда в его дом влетел вражеский снаряд

Полицейский из Бородянки в мгновение ока потерял шестерых ближайших людей, когда в его дом влетел вражеский снаряд

Годовалую дочь он еще успел довести в больницу, но утром в морг отвез и ее.

Полицейский Иван Семироз из Бородянки в мгновение ока потерял семью и все имущество. Один российский снаряд убил – шестерых человек, его ближайших родственников, говорится в ТСН.

Его дом первый, здесь разбомбили решисты. Под завалами погибли – все его ближайшие. «Мама, отец, баба, брат, жена, ребенок», – рассказывает мужчина.

Это произошло 26 февраля около полудня. Ваня только что закончил дежурство и разговаривал на крыльце райотдела с коллегами. Он уже знал, что мама для них всех сварила горячий суп, потому что работали сверхурочно и все вместе они собирались ехать.

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«Бабах – земля задрожала. Начал звонить всем, все в зоне недостижимости… стало беспокойно, начал звонить соседям, кто трубку не брал, кто что. Потом один сосед сказал: «По ходу, в твой дом прилетело», – вспоминает мужчина.

Всем участком они мгновенно примчались к дому. «Мать на холодильнике лежала без признаков жизни. В двухстах метрах от дома лежал брат без ног и без рук», — вспоминает Иван.

Более четырех часов они руками разгребали завалы, чтобы найти всех шестерых. Судя по тому, как лежали тела, люди даже не успели понять, что произошло: каждый занимался своими делами. Мгновенно погибли все, кроме дочери, которой только в ноябре исполнился год. Он нашел ее еще живой, довез в больницу, но спасти не смогли. «Вечером я завез в морг всю семью, кроме Полины, а утром завез и Полину. И все», — в отчаянии говорит мужчина.

Бомба убила всех: жену, ребенка, маму, отца, брата и бабушку. Щемящая история полицейского из Бородянки

Он приезжает сюда каждый день. И каждый раз это – невыносимо. Чемодан напоминает о несостоявшемся отпуске. За шесть лет работы в полиции он ни разу не брал отпуск, а этим летом планировал впервые полететь с семьей в Египет.

Сейчас Иван живет у родственников и от горя погрузился в работу. Каждую минуту вспоминает родных и врагов. Говорит, сам не ожидал такой ненависти. Но мужчина пытается держаться. «Хочется отстроить бывший дом сад, чтобы было красиво. Отстроим! Руки, ноги есть, отстроим», — убежден Иван.

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