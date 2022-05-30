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Полиции Луганской области удалось эвакуировать из Северодонецка раненых мирных жителей

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Полиции Луганской области удалось эвакуировать из Северодонецка раненых мирных жителей

Фото: npu.gov.ua

Спецназовцы полиции Луганской области помогли эвакуировать пятерых раненых мирных жителей Северодонецка.

Правоохранители рисковали своей жизнью для спасения пострадавших от рук российских оккупантов гражданских.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

"Сотрудники батальона полиции особого назначения ГУНП в Луганской области эвакуировали пятерых мирных жителей города Северодонецк, пострадавших в результате артиллерийских обстрелов города оккупационными войсками", — говорится в сообщении.

Все раненые получили  медицинскую помощь и уже находятся в больницах Донецкой области.

Напомним, за Северодонецк Луганской области ныне идут жестокие бои. Это самая горячая точка на Донбассе. Российские оккупанты не оставляют попытки захватить как этот, так и другие города и села.

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