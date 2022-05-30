Полиции Луганской области удалось эвакуировать из Северодонецка раненых мирных жителей

Спецназовцы полиции Луганской области помогли эвакуировать пятерых раненых мирных жителей Северодонецка.
Правоохранители рисковали своей жизнью для спасения пострадавших от рук российских оккупантов гражданских.
Об этом сообщили в Национальной полиции.
"Сотрудники батальона полиции особого назначения ГУНП в Луганской области эвакуировали пятерых мирных жителей города Северодонецк, пострадавших в результате артиллерийских обстрелов города оккупационными войсками", — говорится в сообщении.
Все раненые получили медицинскую помощь и уже находятся в больницах Донецкой области.
Напомним, за Северодонецк Луганской области ныне идут жестокие бои. Это самая горячая точка на Донбассе. Российские оккупанты не оставляют попытки захватить как этот, так и другие города и села.
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