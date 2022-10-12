Полиция эксгумировала более 120 тел на деоккупированных территориях Донецкой области

В освобожденных от российских захватчиков населенных пунктах Донецкой области было обнаружено 35 мест захоронений.
В освобожденных населенных пунктах Донецкой области полиция обнаружила 35 мест захоронений. Из них три – массовые. Одно – в Святогорске, где было захоронено 7 человек (6 женщин и 1 человек). Другие – на кладбище в Лимане.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.
В братской могиле похоронены несколько десятков военнослужащих ВСУ, а на второй локации покоятся более сотни гражданских. Людей хоронили семьями.
"Работа на кладбище продолжается непрерывно, несмотря на непогоду: дождь размывает почву. Следственные действия ведутся одновременно на обеих локациях. Посменно там работают сразу три следственно-оперативные группы", — говорится в сообщении.
На сегодняшний день в Лимане изъяты тела 22 гражданских жителей и 34 военных. Полицейские выявляют как признаки природной смерти, так и насильственных действий. Труппы направлены на экспертизу, по результатам которой будут установлены причины смерти граждан.
Всего на деоккупированных территориях обнаружено более 120 тел, из них 64 гражданских жителя. Среди погибших гражданских – 32 человека, 29 женщин, пол еще трех человек не установлен.
По всем фактам идет досудебное расследование.
Деоккупация Донбасса и массовые захоронения
ВСУ 12 сентября уволили Святогорск в Донецкой области.
1 октября ВСУ освободили Лиман, подняв в городе украинский флаг. Сейчас там происходит масштабное разминирование, поэтому людям пока не рекомендуют возвращаться домой.
7 октября в Лимане и Святогорске началась эксгумация и перезахоронение тел погибших и умерших в период русской оккупации.
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