Полиция эксгумировала более 120 тел на деоккупированных территориях Донецкой области

В освобожденных от российских захватчиков населенных пунктах Донецкой области было обнаружено 35 мест захоронений.

В освобожденных населенных пунктах Донецкой области полиция обнаружила 35 мест захоронений. Из них три – массовые. Одно – в Святогорске, где было захоронено 7 человек (6 женщин и 1 человек). Другие – на кладбище в Лимане.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В братской могиле похоронены несколько десятков военнослужащих ВСУ, а на второй локации покоятся более сотни гражданских. Людей хоронили семьями.

"Работа на кладбище продолжается непрерывно, несмотря на непогоду: дождь размывает почву. Следственные действия ведутся одновременно на обеих локациях. Посменно там работают сразу три следственно-оперативные группы", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Лимане изъяты тела 22 гражданских жителей и 34 военных. Полицейские выявляют как признаки природной смерти, так и насильственных действий. Труппы направлены на экспертизу, по результатам которой будут установлены причины смерти граждан.

Всего на деоккупированных территориях обнаружено более 120 тел, из них 64 гражданских жителя. Среди погибших гражданских – 32 человека, 29 женщин, пол еще трех человек не установлен.

По всем фактам идет досудебное расследование.

Деоккупация Донбасса и массовые захоронения

ВСУ 12 сентября уволили Святогорск в Донецкой области.

1 октября ВСУ освободили Лиман, подняв в городе украинский флаг. Сейчас там происходит масштабное разминирование, поэтому людям пока не рекомендуют возвращаться домой.

7 октября в Лимане и Святогорске началась эксгумация и перезахоронение тел погибших и умерших в период русской оккупации.

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