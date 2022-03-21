Полиция эвакуировала из Чернигова двух французских журналистов

Полиция эвакуировала из Чернигова двух французских журналистов

После эвакуации журналисты уже планируют ехать в Бучу и Ирпень.

Из Чернигова, регулярно обстреливаемых оккупантами, полиция эвакуировала французских журналистов.

Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины.

Нацполиция обеспечила успешную эвакуацию мирного населения из Чернигова – всего 12 автомобилей. В частности, в Киев добралась и съемочная группа телеканала France-2.

Из Чернигова спасли журналистов Агнес Ваграмян и Суфиана Яссина. Медийщики рассказали, что в Украине работали раньше в Одессе, теперь в Чернигове. После эвакуации уже планируют ехать в Бучу и Ирпень. Пока французских журналистов сопроводили в центр Киева.

Напомним, что оккупанты обстреливали Чернигов и Нежин, в некоторые громады невозможно доставить еду и лекарства.

Ранее сообщалось, что в результате вражеских обстрелов Чернигова погиб гражданин США. Также российские оккупанты 13 марта расстреляли в Ирпене Киевской области 51-летнего американского журналиста Брента Рено.

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