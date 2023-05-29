Полиция нашла блогеров, показавших работу ПВО во время ракетной атаки на Киев: фото

В Киеве в понедельник, 29 мая, задержали двух блогеров, снимавших работу ПВО во время ракетных ударов по столице. Это молодые люди в возрасте 23 и 26 лет, их передадут СБУ.

Об этом сообщила полиция Киева.

О том, что неизвестные снимают работу ПВО полиции, сообщила жительница Святошинского района Киева. На место происшествия выехала полиция. Уже через час на одной из улиц правоохранители задержали 23-летнего подозреваемого.

Ракетная атака на Киев 29 мая – полиция нашла блоггеров, снимавших работу ПВО. / Фото: Полиция Киева / Facebook

Для розыска другого юношы была проведена специальная полицейская операция. И уже через полчаса 26-летнего мужчину, передвигавшегося на автомобиле BMW, задержали.

Мужчин доставили в отделение полиции и передали сотрудникам Службы безопасности Украины.

Напомним, глава Офиса президента Ермак и его советник Подоляк раскритиковали обнародование работы ПВО.

Отметим, что 29 мая в обед российские террористы выпустили по Киеву 11 ракет "Искандер". Их всех удалось сбить.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал российским террористам достойный ответ за ракетные удары по Украине.

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