Полиция открыла почти 2,3 тыс. дел за коллаборационизм с начала войны

Полиция фиксирует все случаи коллаборационной деятельности и сообщает о подозрении установленным лицам.

Национальная полиция Украины за период полномасштабного вторжения России открыла почти 2,3 тысячи уголовных производств по фактам коллаборационизма.

Об этом сообщила представитель Нацполиции Марьяна Рева, сообщает " 5 канал ".

Она отметила, что у коллаборационной деятельности достаточно широкий спектр, от поддержки в социальных сетях до откровенной работы на врага на оккупированных территориях.

"У нас уже есть почти 2,3 тыс. уголовных производств по фактам коллаборационизма. На самом деле коллаборационная деятельность имеет достаточно широкий спектр, начиная от поддержки врага в соцсетях, оправдания агрессии, и завершая занятием должностей при оккупационных властях", — сказала она.

Рева заявила, что полиция фиксирует все случаи коллаборационной деятельности и сообщает о подозрении установленным лицам.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 10 января сообщил, что он лишил гражданства четырех народных депутатов-предателей – Медведчука, Деркача, Кузьмина и Козака.

Кроме того, мы ранее информировали, что Митрополиту УПЦ МП будут судить за оправдание агрессии РФ, ему грозит 8 лет тюрьмы.

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