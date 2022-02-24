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Полиция подтвердила информацию о первом гражданском погибшем

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Полиция подтвердила информацию о первом гражданском погибшем

Первая жертва из Умани

В Умани Черкасской области российская ракета попала в магазин — погиб мужчина, проезжавший мимо на велосипеде.

Об этом сообщает уманская полиция, сообщают журналисты ТСН.

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