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Полиция установила трех российских палачей, которые издевались над гражданскими на Харьковщине (фото)

Полиция установила трех российских палачей, которые издевались над гражданскими на Харьковщине (фото)

Полицейские идентифицировали трех российских военных, которые пытали людей в Харьковской области/Фото: Нацполиция Украины

В одном из эпизодов солдаты целый день пытали украинца, имитировали его расстрел, чтобы мужчина изменил свои взгляды.

Полицейские идентифицировали троих российских военных, которые участвовали в оккупации Харьковской области, пытали людей и угрожали расстрелом за украинскую позицию.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Правоохранители объявили заочное подозрение трем мужчинам, которые перешли на сторону врага и в составе российских вооруженных формирований принимали участие в оккупации Харьковской области, в частности, Изюма. Это военнослужащие так называемого "министерства государственной безопасности ЛНР".

Так в полиции проинформировали об одном случае, когда эти приспешники врага совершили преступление. Военные приехали в бомбоубежище, где от обстрелов пряталось более 30 местных жителей, и силой заставили одного из них пойти с ними. Оккупанты начали избивать мужчину за активную украинскую позицию. Впоследствии злоумышленники посадили его в свой автомобиль, где применяли к мужчине электрошок. На протяжении дня солдаты применять к украинцу пытки, имитировали расстрел, чтобы тот изменил взгляды.

Полицейские идентифицировали трех российских военных, которые пытали людей в Харьковской области/Фото: Нацполиция Украины / ©
Полицейские идентифицировали трех российских военных, которые пытали людей в Харьковской области/Фото: Нацполиция Украины
Полицейские идентифицировали трех российских военных, которые пытали людей в Харьковской области/Фото: Нацполиция Украины / ©
Полицейские идентифицировали трех российских военных, которые пытали людей в Харьковской области/Фото: Нацполиция Украины
Полицейские идентифицировали трех российских военных, которые пытали людей в Харьковской области/Фото: Нацполиция Украины / ©
Полицейские идентифицировали трех российских военных, которые пытали людей в Харьковской области/Фото: Нацполиция Украины

К слову, в Украине осудили двух российских оккупантов за жестокую пытку и расстрел трех братьев в Черниговской области в марте 2022 года.

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