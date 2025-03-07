Полиция установила трех российских палачей, которые издевались над гражданскими на Харьковщине (фото)

В одном из эпизодов солдаты целый день пытали украинца, имитировали его расстрел, чтобы мужчина изменил свои взгляды.

Полицейские идентифицировали троих российских военных, которые участвовали в оккупации Харьковской области, пытали людей и угрожали расстрелом за украинскую позицию.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Правоохранители объявили заочное подозрение трем мужчинам, которые перешли на сторону врага и в составе российских вооруженных формирований принимали участие в оккупации Харьковской области, в частности, Изюма. Это военнослужащие так называемого "министерства государственной безопасности ЛНР".

Так в полиции проинформировали об одном случае, когда эти приспешники врага совершили преступление. Военные приехали в бомбоубежище, где от обстрелов пряталось более 30 местных жителей, и силой заставили одного из них пойти с ними. Оккупанты начали избивать мужчину за активную украинскую позицию. Впоследствии злоумышленники посадили его в свой автомобиль, где применяли к мужчине электрошок. На протяжении дня солдаты применять к украинцу пытки, имитировали расстрел, чтобы тот изменил взгляды.

Полицейские идентифицировали трех российских военных, которые пытали людей в Харьковской области/Фото: Нацполиция Украины

Полицейские идентифицировали трех российских военных, которые пытали людей в Харьковской области/Фото: Нацполиция Украины

Полицейские идентифицировали трех российских военных, которые пытали людей в Харьковской области/Фото: Нацполиция Украины

К слову, в Украине осудили двух российских оккупантов за жестокую пытку и расстрел трех братьев в Черниговской области в марте 2022 года.