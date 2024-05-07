"Полиция в доле": оккупанты превратили Мариуполь в рай для наркомании

Мариупольцы жалуются на открытую рекламу наркотиков в местных группах. Этот бизнес покрывают и сами оккупанты.

Во временно оккупированном Мариуполе сложилась критическая ситуация с расцветом наркоторговли.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Местные жители пишут, что в городе настоящий расцвет наркоторговли. В группах города в месседжерах уже даже открыто размещают сообщения с поиском наркокурьеров.

"Полиция в доле", "У меня соседка чуть ли не каждый день сообщает, что то там, то здесь видит "закладки", – пишут мариупольцы.

Наркоторговля в Мариуполе/Скриншоты из местных групп в месседжерах

Наркоторговля в Мариуполе/Скриншоты из местных групп в месседжерах

Даже такие сторонники "русского мира", как Олег Царев, вынуждены признать критичность ситуации и бездействие оккупационных правоохранительных органов.

"Если такие сообщения открыто появляются в местных группах и нет реакции местных правоохранителей на них, то выходит, что они в курсе, а значит в доле", — написал пророссийский политик.

Наркоторговля в Мариуполе/Скриншот сообщения путиниста Царева

В горсовете отмечают, что оккупанты превратили Мариуполь в город маргиналов и хаоса.

"Местные органы покрывают российских военных, устраивающих аварии на дорогах и наркоторговцев, которые открыто ищут "курьеров". Никакого порядка и закона", — говорят в горсовете.

Напомним, жители Мариуполя недовольны качеством медицинских услуг, оказываемых россиянами. Врачей, медикаментов, узкопрофильных специалистов и медицинского оборудования критично не хватает. Кроме того, отношение медицинского персонала к пациентам местных просто шокирует.

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