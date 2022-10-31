Полиция в разных частях Киевской области выявляет обломки сбитых российских ракет (фото)

Правоохранители обнаруживают обломки сбитых российских ракет в разных районах Киевской области.
Правоохранители обнаруживают обломки сбитых ракет оккупантов в разных частях Киевщины.
Об этом на своей странице в соцсети написал генерал Андрей Небитов.
Как отмечается, силы ПВО сбили сегодня, 31 октября, не менее 10 вражеских ракет.
"Обломки сбитых ракет оккупантов полицейские Киевщины обнаруживают сейчас в разных районах области. На данный момент имеем 2 пострадавших и 2 поврежденных частных здания, а также объекты критической инфраструктуры", — рассказал Андрей Небитов.
Напомним, что в Украину из Польши пытались ввезти технику более чем на четыре миллиона.
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