Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Полиция в разных частях Киевской области выявляет обломки сбитых российских ракет (фото)

Дата публикации
Просмотры
1522
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Полиция в разных частях Киевской области выявляет обломки сбитых российских ракет (фото)

Правоохранители обнаруживают обломки сбитых российских ракет в разных районах Киевской области.

Правоохранители обнаруживают обломки сбитых ракет оккупантов в разных частях Киевщины.

Об этом на своей странице в соцсети написал генерал Андрей Небитов.

Как отмечается, силы ПВО сбили сегодня, 31 октября, не менее 10 вражеских ракет.

"Обломки сбитых ракет оккупантов полицейские Киевщины обнаруживают сейчас в разных районах области. На данный момент имеем 2 пострадавших и 2 поврежденных частных здания, а также объекты критической инфраструктуры", — рассказал Андрей Небитов.

©

Напомним, что в Украину из Польши пытались ввезти технику более чем на четыре миллиона.

Читайте также:

Фронт союзников: как идет борьба за приверженность стран в российско-украинской войне

Фронт союзников: как идет борьба за приверженность стран в российско-украинской войне

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация