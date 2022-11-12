Полиция возобновляет работу в Херсоне – в городе уже работают 200 полицейских

Полиция Херсонской области продолжает фиксировать преступления российских оккупантов.
Национальная полиция Украины проводит стабилизационные мероприятия в Херсоне. Около 200 полицейских работают на территории города. Вокруг и на территории Херсона выставлены блокпосты. Полиция Херсонской области продолжает фиксировать преступления российских оккупантов.
Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.
"Основная угроза сейчас заключается в массовом заминировании. Десять групп взрывотехников работают над обнаружением и обезвреживанием взрывоопасных предметов. Один из полицейских саперов сегодня получил ранения при разминировании одного из административных зданий Херсона", — говорится в сообщении.
Местных жителей просят соблюдать определенные правила, осторожно передвигаться по городу и не трогать подозрительные предметы.
Граждан также просят не торопится возвращаться в Херсон, пока не будут завершены стабилизационные меры.
Освобождение Херсона
Херсон украинские военные освободили 11 ноября.
12 ноября оккупационная "власть" временно захваченной территории Херсонщины заявила о переносе "столицы" из Херсона в Геническ.
Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться и закрепляться на позициях Херсонской области.
Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий оценил, что большая часть российских сил, дислоцированных на правом берегу, все еще там. Это сила, которая раньше оценивалась в 20 000 человек.
Как пишет издание The New York Times, ВСУ не остановятся на Херсоне и продолжат контрнаступление – следующие цели Украины, скорее всего, будут либо в направлении Мелитополя на юге, либо на востоке.
В Херсоне также возобновили вещание украинского телевидения и радио.
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