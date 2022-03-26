Полиция задержала предателя, который корректировал ракетные обстрелы Львова

Также был задержан диверсант, который сообщал оккупантам позиции ВСУ.

Патрульная полиция задержала корректировщика огня, который снимал момент полета ракеты и попадание ее в цель по объектам критической инфраструктуры Львова.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Львовской области.

"Патрульные, когда направлялись на место попадания ракет, обнаружили мужчину, который снимал момент полета ракеты и попадание ее в цель. Также у него в планшете обнаружили фотографии всех блокпостов области. Эту информацию он направил на два российских номера", — говорится в сообщении.

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Также патрульные за сутки задержали в городе еще одного диверсанта. Он фиксировал передвижение ВСУ и отправлял информацию врагу.

"Патрульные остановили подозрительный автомобиль. Во время проверки документов и телефона водителя, полицейские обнаружили видео и фото передвижения наших военных. Также у него были фото паспортов мужчин с Луганской регистрацией и немало контактов с российскими номерами", — говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 26 марта было два попадания по объектам критической инфраструктуры. Первое – по нефтебазе в самом городе Львове, по жилому кварталу. Второе – по объекту оборонной инфраструктуры, по заводу, также расположенному в жилом массиве.

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