Полиция задержала в Славянске прислужников оккупантов, снимавших движение техники ВСУ для пабликов РФ

Злоумышленников доставили в Славянский отдел полиции.

В Славянске полиция задержала двух мужчин, которые снимали движение военной техники и выкладывали в русские паблики.

Об этом информирует МВД.

Оперативники управления стратегических расследований в Донецкой области Нацполиции совместно с бойцами КОРД задержали двух жителей 1951 и 1981 годов рождения. Злоумышленники снимали движение украинской военной техники, а затем публиковали в соцсетях и российских пабликах.

Оба злоумышленника доставлены в Славянский отдел полиции.

Правоохранители продолжают мероприятия по выявлению лиц, которые помогают врагу и информируют о передвижении военной техники и ее местонахождении. Информацию о подозрительных лицах, которые могут быть членами ДРГ или сотрудничают с врагом, просят сообщать полиции (звоните 102 или на номера, указанные на странице Национальная полиция Украины) или через чат-бот @stop_russian_war_bot.

Отметим, если вы не хотите помогать врагу уничтожать украинские села и города, будьте осторожны в информационном пространстве. Категорически запрещено публиковать:

фото и видео местности, где только что произошел обстрел/упал снаряд/попала ракета

работу украинской ПВО и артиллерии.

точные адреса и координаты мест боевых действий

фото и видео с опознавательными знаками. К примеру, таблички с названиями улиц, станциями метро, автобусными остановками, магазинами и супермаркетами, заводами и предприятиями.