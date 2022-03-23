Полиция задержала в Славянске прислужников оккупантов, снимавших движение техники ВСУ для пабликов РФ

Злоумышленников доставили в Славянский отдел полиции.
В Славянске полиция задержала двух мужчин, которые снимали движение военной техники и выкладывали в русские паблики.
Об этом информирует МВД.
Оперативники управления стратегических расследований в Донецкой области Нацполиции совместно с бойцами КОРД задержали двух жителей 1951 и 1981 годов рождения. Злоумышленники снимали движение украинской военной техники, а затем публиковали в соцсетях и российских пабликах.
Оба злоумышленника доставлены в Славянский отдел полиции.
Правоохранители продолжают мероприятия по выявлению лиц, которые помогают врагу и информируют о передвижении военной техники и ее местонахождении. Информацию о подозрительных лицах, которые могут быть членами ДРГ или сотрудничают с врагом, просят сообщать полиции (звоните 102 или на номера, указанные на странице Национальная полиция Украины) или через чат-бот @stop_russian_war_bot.
Отметим, если вы не хотите помогать врагу уничтожать украинские села и города, будьте осторожны в информационном пространстве. Категорически запрещено публиковать:
- фото и видео местности, где только что произошел обстрел/упал снаряд/попала ракета
- работу украинской ПВО и артиллерии.
- точные адреса и координаты мест боевых действий
- фото и видео с опознавательными знаками. К примеру, таблички с названиями улиц, станциями метро, автобусными остановками, магазинами и супермаркетами, заводами и предприятиями.
Что делать, если вы увидели диверсантов или вражеские ВРГ: инструкцию от СБУ читайте здесь.
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