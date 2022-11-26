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Полигон в парке и захваченные дома: Генштаб — о том, как тренируют мобилизованных оккупантов в Украине

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Полигон в парке и захваченные дома: Генштаб — о том, как тренируют мобилизованных оккупантов в Украине

Фото: Associated Press

Россияне заселяются в дома украинцев.

Российских мобилизованных оккупационная армия свозит на временно оккупированную территорию Украины. Захватчиков тренируют в наших ландшафтных парках и заселяют в дома гражданских.

Об этом 26 ноября говорится в строительстве Генштаба ВСУ.

В населенном пункте Новопетриковка Великоновоселковского района Донецкой области зафиксировано проведение с мобилизованными оккупантами тактических учений и выполнение упражнений со стрелковым оружием.

"Вместе с тем, в период с 22 по 23 ноября текущего года, в населенном пункте Старомлиновка все гражданские дома были заселены мобилизованными захватчиками. В городе Пологи на временно занятой территории Запорожской области обнаружено место содержания пленных военнослужащих Сил обороны и гражданских, которые задержаны по обвинениям в сотрудничестве с силовыми структурами Украины. По имеющейся информации, во временно оккупированном городе Джанкой в Крыму оккупанты обустроили полигон для проведения стрельб на территории Калиновского регионального ландшафтного парка", — сообщает Генштаб ВСУ.

Война России против Украины

Россия 24 февраля начала полномасштабное вторжение на территорию нашего государства. Россияне планировали захватить Киев и установить в Украине марионеточную власть во главе с государственным изменником Виктором Януковичем.

Однако ВСУ сломали планы захватчиков. Силы обороны провели успешное контрнаступление на севере Украины, Харьковском и Херсонском направлениях.

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Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2873
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