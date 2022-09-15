Политическая смерть: эксперт рассказал, когда российские элиты отправят Путина на пенсию

Также Пионтковский объяснил, почему Эрдоган активно занимается посредничеством и делает пророссийские заявления.

Российский диктатор Владимир Путин находится в затруднительном положении, поскольку понимает, что ему грозит если не физическая, то как минимум политическая смерть.

Об этом заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, передает "Апостроф".

Пионтковский считает, что после деоккупации Херсона российские "элиты" поймет, что единственный выход – это избавиться от Путина. Его не обязательно убьют, но могут отправить на пенсию

"Россиянам покажут по телевидению "Лебединое озеро", а в антракте сообщат, что товарищ Путин совершил ряд ошибок в украинском вопросе и по состоянию здоровья, в связи с преклонным возрастом "ушел на пенсию"", — предположил эксперт.

По его политологу, такое заявление уже можно объявить уже 7 октября, в день 70-летия диктатора.

"Кстати, это можно объявить в день его 70-летия. День его рождения объединить с днем его политической смерти. У меня такое предложение, 7 октября это будет", — отметил Пионтковский, добавив, что тогда будет "очень удачный день".

Пиотковский объясняет, что Путин отчаянно ищет союзников и посредников, ведь находится в затруднительном положении.

"Помните, он посылал к вам в Киев сначала Драги, Макрона и Шольца. Их послали по тому же адресу, как и российский корабль. Затем он нанял Эрдогана", – напомнил эксперт.

Также он отметил важность нового обострения между Азербайджаном и Арменией.

"Недавно Азербайджан атаковал Армению. А что же "чудесное" соглашение о коллективной безопасности? А что же "великий друг" армянского народа Путин? Нет, Путин предал Армению еще раз, как и два года назад. Он заключил соглашение с Эрдоганом", — заявил политолог.

По его мнению, Эрдоган сейчас так активно занимается посредничеством и какие-то пророссийские заявления делает, ведь получил за это огромную политическую цену. Речь идет об уступках РФ на Южном Кавказе, в Сирии и даже в Ливии.

Напомним, что конфликт между Азербайджаном и Арменией в очередной раз обострился в полночь во вторник, 13 сентября. Государства обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах.

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