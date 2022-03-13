"Политически он уже проиграл": президент Польши заявил, что Путин не выиграет войну в Украине

Политически Путин уже проиграл войну, говорит Дуда.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Владимир Путин, начавший войну в Украине, уже политически проиграл ее, а в военном плане он ее не выиграет.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью BBC.
"Такого масштаба мир не видел со времен Второй мировой войны. Если вы спрашиваете меня, может ли Путин использовать химическое оружие, я думаю, что Путин может использовать что угодно прямо сейчас, особенно когда он находится в этой сложной ситуации. Политически он уже проиграл эту войну, а в военном плане он ее не выиграет", – сказал польский президент.
Ранее Байден заявил, что Украина никогда не обернется победой для Путина.
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