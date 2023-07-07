Политические элиты РФ в панике – общество хочет их растерзать: Подоляк объяснил, как на это повлиял мятеж Пригожина

По мнению Подоляка, Россия на самом деле слабая и гнилая внутри.

Российские политические элиты в панике из-за того, что разъяренный народ хочет растерзать их. Мятеж Пригожина показал, насколько РФ слаба и гнила изнутри.

Об этом в эфире телеканала FreeДом рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

“Неудачный мятеж ПИК "Вагнер" обозначил то, какой Россия на самом деле является абсолютно слабой, абсолютно гнилой изнутри, абсолютно отсутствующей с точки зрения силовой и управленческой вертикали и абсолютно ничтожной, трусливой элитой. Кроме того, этот неудачный мятеж показал, каково на самом деле российское общество. Это общество яростно ненавидит свою нынешнюю элиту, это общество хочет не ценностную революцию, оно хочет прийти в дома представителей элит и разорвать их”, — подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, что переговоры по обмену пленными с российской стороной продолжаются напряженно и ежедневно.

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