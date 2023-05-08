"Политический конфликт": во Львове разразился громкий скандал из-за молодых людей, которые на всю улицу слушали путиниста Лепса

Слушали Лепса на всю зону парковки, за что получили жалобы от ливянина.
Во Львове группа мужчин набросилась на парня после того, как он сделал им замечания по поводу песен, которые они слушали в автомобиле. Из внедорожника розносилась песня певца и пропагандиста Лепса.
Информация об этом появилась на странице парня, на которого напали мужчины.
Как стало известно, инцидент произошел у памятника Адаму Мицкевичу во Львове. Там на парковке стоял автомобиль Land Rover, в салоне которого находились не менее трех человек. С авто в этот момент громко звучала песня Лепса.
Парень спросил у них, "нормально ли им слушать москальскую музыку?". После чего они попытались вырвать у него из рук мобильный телефон, на который он снимал видео.
“Я решил сделать замечание, поэтому включил камеру на телефоне и подошел к пассажирскому сиденью. Пассажир свернул звучавшее позорище и пытался прислушаться к тому, что я говорю. Это важно, потому что владелец авто может "соскакивать" и говорить, что он не знает этого парня. Согласитесь, когда вы кого-нибудь подвозите, но человек не лезет к проигрывателю. Так вот, когда он услышал мой вопрос, то сразу включил "быка". Попробовал выбить мне из рук телефон, сбил с меня фуражку, а потом пытался ударить в лицо. Я уклонился, потому он просто меня "черкнул". Это все исключительно на русском языке, под матерные слова и угрозы, конечно. То есть сразу агрессия, никакого диалога”, — рассказал парень.
По его словам, уже потом из автомобиля вышел водитель, который вел себя более адекватно.
“Я был с гитарой, поэтому на мой вопрос о музыке агрессора он спросил "А если бы твоя музыка била в зоне политических конфликтов?". То есть, для этого мужчины призывного возраста война – это "политический конфликт". Я пошел в патрульную полицию, которая стояла неподалеку, а когда вернулся с полицейским, эти чуваки успели перепарковать авто на соседнее место и пешком убежать по улицам Львова. По совету патрульного я сегодня написал заявление в полицию. Однако, как мне объяснили, это лишь мелкое хулиганство и максимум – это административная ответственность. Поэтому прошу мне помочь в поиске этих благодетелей. Не до конца понял, что именно он называет "конфликтом" и очень хотел бы лично уточнить некоторые детали”, — отметил ливянин.
Напомним, что в одной из школ Николаева под Львовом 52-летняя учительница подралась с учеником 7-го класса из-за мяча.
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