"Политический конфликт": во Львове разразился громкий скандал из-за молодых людей, которые на всю улицу слушали путиниста Лепса

Во Львове группа мужчин набросилась на парня после того, как он сделал им замечания по поводу песен, которые они слушали в автомобиле. Из внедорожника розносилась песня певца и пропагандиста Лепса.

Информация об этом появилась на странице парня, на которого напали мужчины.

Как стало известно, инцидент произошел у памятника Адаму Мицкевичу во Львове. Там на парковке стоял автомобиль Land Rover, в салоне которого находились не менее трех человек. С авто в этот момент громко звучала песня Лепса.

Парень спросил у них, "нормально ли им слушать москальскую музыку?". После чего они попытались вырвать у него из рук мобильный телефон, на который он снимал видео.

“Я решил сделать замечание, поэтому включил камеру на телефоне и подошел к пассажирскому сиденью. Пассажир свернул звучавшее позорище и пытался прислушаться к тому, что я говорю. Это важно, потому что владелец авто может "соскакивать" и говорить, что он не знает этого парня. Согласитесь, когда вы кого-нибудь подвозите, но человек не лезет к проигрывателю. Так вот, когда он услышал мой вопрос, то сразу включил "быка". Попробовал выбить мне из рук телефон, сбил с меня фуражку, а потом пытался ударить в лицо. Я уклонился, потому он просто меня "черкнул". Это все исключительно на русском языке, под матерные слова и угрозы, конечно. То есть сразу агрессия, никакого диалога”, — рассказал парень.

По его словам, уже потом из автомобиля вышел водитель, который вел себя более адекватно.

“Я был с гитарой, поэтому на мой вопрос о музыке агрессора он спросил "А если бы твоя музыка била в зоне политических конфликтов?". То есть, для этого мужчины призывного возраста война – это "политический конфликт". Я пошел в патрульную полицию, которая стояла неподалеку, а когда вернулся с полицейским, эти чуваки успели перепарковать авто на соседнее место и пешком убежать по улицам Львова. По совету патрульного я сегодня написал заявление в полицию. Однако, как мне объяснили, это лишь мелкое хулиганство и максимум – это административная ответственность. Поэтому прошу мне помочь в поиске этих благодетелей. Не до конца понял, что именно он называет "конфликтом" и очень хотел бы лично уточнить некоторые детали”, — отметил ливянин.

Напомним, что в одной из школ Николаева под Львовом 52-летняя учительница подралась с учеником 7-го класса из-за мяча.

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