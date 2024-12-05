Политический кризис во Франции может повлиять на поддержку Украины – Reuters

По словам министра обороны Себастьена Лекорня, Франция не сможет выполнить обещание выделить 3 миллиарда евро в поддержку Украины в 2024 году.

Политический кризис во Франции может осложнить усиление поддержки Украины, несмотря на неоднократные обещания президента Эммануэля Макрона помогать Киеву столько, сколько нужно.

Об этом пишет издание Reuters.

По информации СМИ, в ноябре Франция завершила обучение около 2000 украинских военных, снабдив их бронетехникой, гаубицами Caesar, противотанковыми ракетными установками, ракетами класса "земля-воздух" и радиолокационными станциями. Кроме того, Париж предоставил ракеты, используя средства из замороженных российских активов, и планирует поставить истребители Mirage в первом квартале 2025 года.

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Однако министр обороны Себастьен Лекорню, рассматриваемый как возможного будущего премьер-министра, еще в октябре заявил, что Франция не сможет выполнить обещание выделить 3 миллиарда евро в поддержку Украины в 2024 году. По его словам, эта сумма, вероятнее всего, не превысит 2 миллиарда евро.

"Значительная часть украинской поддержки заключается в передаче старого оборудования французской армии, которое затем заменяется новым. Если мы замедлим заказ нового оборудования, то у нас будет замедление поставок для Украины", — рассказал Лекорню газете Le Parisien.

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Лекарню также предупредил, что если бюджет на 2025 год не будет принят, это приведет к пересмотру оборонного бюджета на 2024 год, что может снизить его до 50 миллиардов евро. В таком случае французская армия потеряет 3,3 млрд евро, что повлияет на ее способность поддерживать Украину.

Напомним, что депутаты французского парламента от пяти разных политических групп призывают отправить в Украину военных инструкторов. В открытом письме министру обороны Франции содержится предложение создать соответствующую европейскую коалицию.