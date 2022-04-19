Политическое руководство России гонит свои войска на смерть – Арестович о ситуации на востоке

ВСУ работают умело.
Надо понимать, что наиболее боеспособная группировка Украины сосредоточена как раз на российском наступлении.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович на брифинге 19 апреля.
"И попытки политического руководства России, гонящего свои войска на смерть для того, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, продать российскому обществу этот "успех" как главную цель войны, провалится. Наши войска не дадут сделать этого", — отметил он.
Арестович подчеркнул, что политическое руководство и высшее военное руководство умело управляют операцией, следят за развитием событий и принимают соответствующие меры.
Напомним, советник главы Офиса президента отметил, что в случае взятия оккупантами контроля над Мариуполем, мирных переговоров с Россией может больше не быть.
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