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"Политическое задание": в британской разведке рассказали о планах оккупантов в Бахмуте

Автор
Денькович Ярослава
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Время на прочтение
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"Политическое задание": в британской разведке рассказали о планах оккупантов в Бахмуте

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области

Разведка Великобритании назвала причину ожесточенных боев за Бахмут в течение последних четырех месяцев.

Российские войска продолжают прилагать значительную часть своих общих военных усилий и огневой мощи на участке укрепленной линии фронта протяженностью около 15 км вокруг города Бахмут в Донецкой области.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что план России, скорее всего, состоит в том, чтобы оцепить город тактическим наступлением на север и юг. В последние дни, вероятно, Россия добилась небольших успехов на южном направлении этого наступления, где она стремится укрепить ограниченные плацдармы к западу от заболоченной местности вокруг малой реки Бахмутка.

По данным британской разведки, с начала августа 2022 г. Россия сделала Бахмут приоритетным направлением своих наступательных операций. Захват города будет иметь ограниченную оперативную ценность, хотя потенциально позволит России угрожать крупным городским районам Краматорска и Славянска.

"Однако кампания была непропорционально дорогой по сравнению с этими возможными выгодами. Существует реальная вероятность того, что захват Бахмута стал, прежде всего, символической политической задачей для России", — считают в Минобороны Британии.

Ситуация под Бахмутом

Донецкое направление остается одним из самых горячих, где продолжаются ожесточенные боевые действия.

В Лиманском и Бахмутском направлениях враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий.

Военный эксперт Петр Черник Черник отметил, что оккупанты пытаются окружить силы обороны Украины, обходя их с юга от города.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что российские войска в Бахмуте хотят повторить то, что было в Северодонецке, и заставить украинские силы покинуть город.

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Дата публикации
Просмотры
1004
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