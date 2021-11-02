Politico: Россия сосредотачивает войска и технику на границе с Украиной (фото)

На снимках - танки, самоходные орудия и воинский персонал.
В Сети появились спутниковые фотографии, на которых видно Россия сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной.
Об этом пишет американское издание Politico.
"Новые коммерческие фотографии, сделанные спутником в понедельник, подтверждают недавние сообщения о том, что Россия вновь сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной", - говорится издание.
Но в то же время в тексте статьи отмечается, что снимки, которые, по мнению СМИ, свидетельствуют о наращивании Россией танков, самоходных орудий и воинского персонала, были сделаны в районе российского города Ельни, находящегося в Смоленской области, которая граничит с Беларусью, а не с Украиной.
Издание утверждает, что войска, включающие 1-ю гвардейскую танковую армию, якобы перебазироваться в этот район конце сентября из других российских регионов.
Также согласно анализу британского издательства Jane's, на который ссылается Politico, 4-я танковая дивизия России была переброшена в районы Брянска и Курска.
Ранее сообщалось, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной – чиновники США и Европы с обеспокоенностью фиксируют нерегулярное перемещение техники и военнослужащих. Об этом писала Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников.
Напомним, министр обороны США Ллойд Остин, прибывший 19 октября в Киев, заявил, что Украина имеет право сама определять свою внешнюю политику и ни одно другое государство не может запретить ему вступить в НАТО.
Ранее представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал вступление Украины в НАТО худшим сценарием, который заставляет Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности.