Politico: Россия сосредотачивает войска и технику на границе с Украиной (фото)

Politico: Россия сосредотачивает войска и технику на границе с Украиной (фото)

На снимках - танки, самоходные орудия и воинский персонал.

В Сети появились спутниковые фотографии, на которых видно Россия сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Об этом пишет американское издание Politico.

Satellite image ©2021 Maxar Technologies Politico

"Новые коммерческие фотографии, сделанные спутником в понедельник, подтверждают недавние сообщения о том, что Россия вновь сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной", - говорится издание.

Satellite image ©2021 Maxar Technologies Politico

Но в то же время в тексте статьи отмечается, что снимки, которые, по мнению СМИ, свидетельствуют о наращивании Россией танков, самоходных орудий и воинского персонала, были сделаны в районе российского города Ельни, находящегося в Смоленской области, которая граничит с Беларусью, а не с Украиной.

Satellite image ©2021 Maxar Technologies Politico

Издание утверждает, что войска, включающие 1-ю гвардейскую танковую армию, якобы перебазироваться в этот район конце сентября из других российских регионов.

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Также согласно анализу британского издательства Jane's, на который ссылается Politico, 4-я танковая дивизия России была переброшена в районы Брянска и Курска.

Ранее сообщалось, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной – чиновники США и Европы с обеспокоенностью фиксируют нерегулярное перемещение техники и военнослужащих. Об этом писала Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин, прибывший 19 октября в Киев, заявил, что Украина имеет право сама определять свою внешнюю политику и ни одно другое государство не может запретить ему вступить в НАТО.

Ранее представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал вступление Украины в НАТО худшим сценарием, который заставляет Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности.

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