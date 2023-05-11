Политик США заявил о "300 тысячах погибших украинских военных": у Зеленского отреагировали

Подоляк подчеркнул, что заявление американского политика о потерях Украины в войне не соответствует действительности.

Американский политик Роберт Кеннеди-младший, кандидат в президенты США, заявил о гибели "300 тысяч украинских военных и 40 тысяч мирных жителей". В Офисе президента такое заявление назвали "циничным и манипулятивным".

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, подобными заявлениями американский политик хочет привлечь к своей личности внимание в США и мире.

"Первое – он не имеет доступа к информации объективной, это исключительно спекулятивная информация для восприятия внутренним рынком – у них идет политический процесс", – отметил Подоляк.

Подоляк подчеркнул, что Роберт Кеннеди нет ни малейшего понимания о войне в Украине, тем более о потерях армии. Однако он предполагает, что подобная тема может вызвать определенный резонанс в мире.

Это особенность демократических стран, когда люди понимают, что это актуальная тема и, не имея аналитических материалов, они позволяют себе комментировать те или иные события, чтобы это вызвало определенный резонанс, но к реальности эти заявления не имеют отношения", – заверил советник.

Заявление Роберта Кеннеди-младшего о "потере украинской армии"

В эфире телеканала Fox News Роберт Кеннеди-младший, баллотирующийся в президенты США, заявил, что якобы Украина потеряла в войне "300 тысяч военных". В этом он обвинил не Путина, а нынешнего президента Америки Джо Байдена. Откуда он взял такие цифры, он не объяснил.

"Мы убили 300 тысяч украинских военнослужащих и 40 тысяч мирных жителей в геополитических махинациях неоконсерваторов – в нашем собственном заговоре, чтобы попытаться избавиться от Путина и истощить российскую армию", — сказал политик.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.