Политолог назвал худший и лучший сценарии для Путина

Эксперт рассказал, чего боится кремлевский диктатор и чего ждет от войны против Украины.

Политолог Николай Давидюк назвал худший и лучший сценарии развития событий для российского президента Владимира Путина.

Об этом он рассказал в интервью НВ.

Так, по его словам, негативные настроения россиян могут привести к массовым протестам в стране, и именно этого так боится Путин.

"Худший сценарий для него, – если начнутся бунты. Он их очень боится. Именно поэтому речь идет о частичной мобилизации. И это может завершиться переворотом в России. Это будет самое жалкое завершение правления самого Путина, потому что его свергнут вчерашние сторонники. При всей браваде ему будет сложно подавлять восстание, если дойдет до расстрелов, хотя он вполне способен. Особенно на массовые теракты, обвинив в этом украинцев", — считает Давидюк.

Лучшим вариантом для Путина политолог назвал захват всего Донбасса и объявление о завершении "спецоперации", после чего он мог бы "вернуться к более привычному формату шантажа и запугиванию Украины продолжением войны".

Напомним, в России после объявления мобилизации стали чаще гореть военкоматы.

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