Политолог назвал истинную цель ракетных ударов Путина по Украине перед Новым годом

В России понимают, что им не удается запугать украинцев, поэтому они обстреливают Украину и сразу освещают новости для простых россиян.

Политолог Олег Саакян считает, что ракетные предновогодние удары Путина по Украине для россиян, чтобы показать так называемое могущество главы Кремля Владимира Путина.

Об этом для 24 канала рассказал политолог Олег Саакян.

Также читайте Зеленский поздравил украинцев с наступающим Новым годом: сегодня есть только одно желание

"Задача была абсолютно не военного плана. Ключевым получателем этого сигнала не был рядовой украинец. Это уже не обстрел, чтобы нас запугать. Россияне понимают, что это не удается, а лишь усиливает уровень ярости в Украине. Цель обстрела – для внутреннего российского потребителя. Именно поэтому обстрелы всегда сопровождаются пропагандистским освещением, сразу публикуют видео пусков ракет, заявляют, что в Украине все без электричества, у всех паника, — рассказал Саакян.

Эксперт отметил, что Владимир Путин таким образом хочет продемонстрировать свое величие. Диктатор оправдывается российским обществом.

"Этот обстрел начался, когда в соцсетях распространили приветствие Путина. Россияне распространяли его и информацию о пусках ракет", – добавил Саакян.

Ракетная атака Путина по Украине 31 декабря: что известно

31 декабря Российская Федерация массово обстреляла ракетами украинские города. Больше всего пострадал Киев. Ракеты запускали как комплексы наземного базирования, так и стратегическая авиация из Каспийского моря.

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетные удары России и заверил, что "государство-террорист РФ не получит прощения".

По предварительным данным, 31 декабря кафиры выпустили по Украине более 20 крылатых ракет. ПВО ликвидировало 12 из них.

Военные встречают Новый год на нуле

Читайте также: