Политолог назвал три страны, которые могут быть против вступления Украины в НАТО

Некоторые члены НАТО могут выступать против вступления Украины в оборонный союз.

Это может быть Венгрия, Болгария и Турция. Дискуссия о вступлении Украины в НАТО нужна уже сейчас, чтобы четко понять, кто поддерживает Украину, а кто "засланный казачок" Путина.

Об этом в эфире "Эспрессо" сказал политолог Владимир Воля.

Политолог считает, что три страны НАТО – Венгрия, Турция и Болгария будут точно против вступления Украины в Альянс. Что касается других, то это покажет, кого на самом деле они поддерживают в войне против Украины.

"Мы имеем начало нового официального обсуждения в рамках Альянса возможности вступления Украины в НАТО. Нашу заявку должны как минимум рассмотреть, то есть собраться официальные представители всех государств и дать какой-то ответ Украине", — отметил политолог.

Владимир Воля отметил, что было бы хорошо, если бы НАТО предоставило Украине особый формат партнерства перед вступлением в Альянс.

Напомним, Зеленский поблагодарил страны Центральной и Восточной Европы за поддержку членства Украины в НАТО.

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