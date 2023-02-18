Политолог объяснил, почему Путин начал уничтожать предводителя ППК "Вагнер" Пригожина

В Кремле в очередной раз разгорелся конфликт. В этот раз под прицел попал главарь ППК "Вагнер" Евгений Пригожин. Генеральный штаб РФ начал физически уничтожать его и группу. Это происходит по приказу Путина.

Таково мнение в эксклюзивном интервью ТСН.ua российский политолог и бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов.

По его словам, Пригожин начинает менять свою риторику, в частности рассказывать реальную ситуацию на войне в Украине из-за конфликта с Путиным, который пытается его "убрать".

"Пригожин дискредитировал себя окончательно, поэтому Путин решил, что пора понемногу избавляться от него. Впрочем, следует понимать, что российский президент принимает решение не совсем уравновешенно. Поэтому говорить то, что "звезда" Пригожина угасла пока рано", — считает политолог.

Известно, что Путин занял двойственную позицию — уступил военным, но полностью не сдал Пригожина.

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"В целом сейчас тренд на Пригожина отрицательный: он переругался со всеми и начинает исчезать из медийного пространства. Скорее всего, в таком решении Путина убедил Кириенко. На что последний начал "отменять" главу "Вагнера", — добавил Галлямов.

Отметим, что в России командование "специальной военной операции" в лице Сергея Шойгу и Валерия Герасимова начало сознательно уничтожать ППК "Вагнер" Евгения Пригожина .

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