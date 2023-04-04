Политолог ответил, развяжет ли Китай новую войну, учитывая опыт России

В Китае изучают ошибки России в развязанной ею войне против Украины.

В Китае не ожидали, что война, развязанная Россией против Украины, так сильно повлияет на ее экономику.

Об этом офицер ВСУ и политолог Тарас Березовец рассказал в новом выпуске программы "Аргумент".

По его словам, после этого Пекин принял решение о том, начинать ли новую войну.

"Китай находится в состоянии экономической рецессии, Си Цзиньпин не готов для того, чтобы развязывать сейчас, ближайший год как минимум новую войну. Он не готов к этому в экономическом и военном плане", — отметил Березовец.

В частности, визит китайского лидера в Москву состоялся, в частности, и для того, чтобы оценить, как пострадала экономика России и почему не справилась российская военная машина.

"И они убедились, что сейчас в Китае не все так хорошо. Сейчас они разворачивают десятки пунктов по всей стране в крупнейших городах для того, чтобы набирать военное пополнение. Они строят бомбоубежища. Они увеличили военный бюджет до 225 млрд долларов", — говорит офицер. ВСУ.

Впрочем, это не свидетельствует о том, что Китай готовится к войне.

"Но он готовится к противостоянию, он будет укреплять систему обороны", — отмечает политолог.

Ранее мы сообщали, что в Китае изучают ошибки России в развязанной войной против Украины. В частности, для китайской армии война в Украине стала "испытательным полигоном".

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